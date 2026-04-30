L’allenatore dell’Arsenal si è mostrato molto arrabbiato dopo la partita contro l’Atletico Madrid, commentando con toni duri la decisione di annullare un rigore assegnato dalla squadra di arbitri tramite il sistema VAR. Arteta ha definito la decisione “inconcepibile” e ha espresso il suo disappunto pubblicamente, sottolineando come questa scelta abbia influenzato il risultato della gara. La discussione sul ruolo del VAR in questa partita ha suscitato diverse reazioni nel mondo del calcio.

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© Calcionews24.com - Arteta furioso dopo Atletico Madrid Arsenal: «Non mi va giù il rigore tolto dal VAR, è inconcepibile!»

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