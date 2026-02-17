Firenze | Piazza dei Ciompi si trasforma in un viaggio nel tempo tra fumetti vinili e vintage il 21-22 febbraio
Il mercatino di fumetti, vinili e oggetti vintage ha preso vita nel cuore di Firenze, precisamente in Piazza dei Ciompi, il 21 e 22 febbraio, attirando appassionati e curiosi da tutta la città. La manifestazione, nata dall’idea di un gruppetto di collezionisti locali, ha portato in piazza una vasta selezione di dischi d’epoca, fumetti rari e pezzi unici di antiquariato. Per due giorni, la piazza si è trasformata in un vero e proprio viaggio nel passato, con bancarelle piene di oggetti che raccontano decenni di cultura popolare.
Firenze Riscopre il Passato: Un Mercatino di Fumetti, Vinili e Tesori Vintage Anima Piazza dei Ciompi. Firenze si prepara a un fine settimana all’insegna della nostalgia e del recupero del passato. Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, Piazza dei Ciompi ospiterà un mercatino dedicato a fumetti, dischi e abbigliamento vintage, un evento promosso dall’Associazione Culturale “Fumetti.e dintorni” in collaborazione con Confesercenti Firenze e con il patrocinio del Comune di Firenze. Un’Oasi per Collezionisti e Amanti del Retrò nel Cuore di Firenze. L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare un aspetto importante del patrimonio culturale della città, offrendo una vetrina a chi custodisce e tramanda la passione per oggetti che raccontano storie di epoche passate.🔗 Leggi su Ameve.eu
Firenze, torna il mercatino di piazza dei CiompiIl mercatino di piazza dei Ciompi a Firenze torna anche questo fine settimana, portando fascino e tradizione nel cuore della città.
