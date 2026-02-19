Mps e Mediobanca si uniscono | nasce il nuovo polo bancario italiano Piazzetta Cuccia delistata da Borsa

Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca hanno annunciato ufficialmente la fusione, creando un nuovo grande polo bancario in Italia. La transizione prevede che Mediobanca venga incorporata da Mps, portando alla delistazione dell’istituto dalla Borsa di Milano. Il processo mira a rafforzare la presenza del settore bancario nel Paese e a unire le forze per competere meglio sui mercati. L’accordo segna un passo importante per il settore, con il nuovo gruppo che si prepara a operare con maggiori risorse e capacità. La fusione sarà completata nei prossimi mesi.

Mps e Mediobanca: Siglata la Fusione, Nasce un Nuovo Polo Bancario Italiano. Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca hanno ufficialmente dato il via alla loro integrazione, con un accordo che prevede la fusione per incorporazione di Piazzetta Cuccia nell’istituto senese e il conseguente delisting di Mediobanca dalla Borsa di Milano. La decisione, formalizzata dal consiglio di amministrazione di Mps il 18 febbraio 2026, segna una svolta storica nel settore bancario italiano e mira a creare un gruppo più solido e competitivo. Una Scelta Strategica per Affrontare le Sfide del Mercato. La fusione non è una semplice acquisizione, ma una riorganizzazione profonda dettata dalle mutate condizioni del mercato finanziario.🔗 Leggi su Ameve.eu

Mediobanca, addio Borsa: ok alla fusione con Mps. Il cda di Siena procede all’incorporazione e al delisting di Piazzetta CucciaMediobanca lascia la Borsa dopo che il Consiglio di Amministrazione di Montepaschi ha approvato la fusione con la banca senese, decidendo di incorporare Mediobanca e di cancellare le azioni dalla quotazione.

MPS incorpora Mediobanca: addio a Piazza Affari per Piazzetta CucciaBanca Monte dei Paschi di Siena ha deciso di integrare Mediobanca, una mossa che porta alla fine della presenza di Piazzetta Cuccia in Borsa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.