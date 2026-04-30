Nell’ambito del calcio, si sono diffuse notizie riguardanti un episodio che ha coinvolto l’Arsenal. Durante una recente partita, un rigore assegnato alla squadra è stato successivamente revocato, provocando reazioni tra i membri del club. L’allenatore ha dichiarato di essere “molto turbato” per quanto accaduto, mentre le discussioni sulla validità della decisione continuano a essere al centro dell’attenzione.

2026-04-30 00:02:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta non ha fatto alcuno sforzo per nascondere la sua furia dopo che ai Gunners è stato annullato un rigore assegnato a seguito di una revisione del VAR nella seconda metà della semifinale di Champions League pareggiata 1-1 contro l’Atletico Madrid. Il rigore al 44? di Viktor Gyokeres aveva dato all’Arsenal il vantaggio nell’andata al Metrpolitano, ma l’Atletico ha pareggiato all’11’ del secondo tempo quando Julian Alvarez si è convertito da 12 yard dopo che Ben White è stato controverso penalizzato per pallamano, l’arbitro Danny Makkelie ha indicato il dischetto dopo un viaggio al monitor a bordo campo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Arsenal: Mikel Arteta ‘molto turbato’ dal rigore ribaltato

NO ARSENAL INJURIES! | Mikel Arteta | Arsenal v Man City

Notizie correlate

Aggiornamento sugli infortuni dell’Arsenal da Mikel ArtetaFa notizia quanto riportato poco fa sul web: Martin Odegaard, Bukayo Saka e Mikel Arteta (foto di Richard Heathcote, Mike Hewitt/Getty Images)...

L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta rende omaggio a Thomas FrankL’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha dato una risposta di classe alla notizia che Thomas Frank era stato licenziato oggi dalla carica di...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: L'Arsenal ora deve osare: Mikel Arteta non ha più nulla da perdere se vuole conquistare il titolo della Premier League con i Gunners; Non farti distrarre dalla partita, Pep Guardiola sta surclassando Mikel Arteta anche nello stile dei pantaloni; Ryanair non si smentisce: ennesimo sfottò social nei confronti di Arteta; Journalist ‘fears’ Mikel Arteta sack coming at Arsenal despite Champions League win.

Mikel Arteta reagisce alla notizia molto triste dell'esonero di Thomas Frank dal Tottenham, mentre l'allenatore dell'Arsenal lo definisce un ottimo allenatore e un uomo ...Il manager dell'Arsenal Mikel Arteta ha espresso la sua solidarietà a Thomas Frank dopo che quest'ultimo è stato licenziato dai rivali del Tottenham Hotspur mercoledì. Gli Spurs hanno solo cinque punt ... goal.com

L'Arsenal ora deve osare: Mikel Arteta non ha più nulla da perdere se vuole conquistare il titolo della Premier League con i GunnersL'Arsenal è ancora in corsa per il titolo della Premier League e deve giocarselo punto a punto col Manchester City nelle ultime giornate. Arteta ora non ha più nulla da perdere. goal.com

Mikel Arteta ya ce: “Bayan shekaru 22 ba tare da cin kofin ba, ba na tsammanin zai zama hanya mai saui ko cike da farin ciki ba…” “Zai kasance mai wahala—amma mun shirya domin hakan.” - facebook.com facebook