Aggiornamento sugli infortuni dell’Arsenal da Mikel Arteta

Nelle ultime ore sono circolate notizie riguardanti l'infortunio di alcuni membri dello staff e della squadra dell'Arsenal. È stato reso noto che Martin Odegaard, Bukayo Saka e Mikel Arteta hanno subito problemi fisici durante le recenti sessioni di allenamento. Le notizie indicano che tutti e tre sono stati sottoposti a controlli medici e sono in fase di valutazione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito dettagli sulle eventuali tempistiche di recupero.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Martin Odegaard, Bukayo Saka e Mikel Arteta (foto di Richard Heathcote, Mike HewittGetty Images) L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha fornito alcune notizie contrastanti sugli infortuni in vista della grande partita della sua squadra in trasferta contro il Manchester City questo fine settimana. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA I Gunners affrontano il City all’Etihad Stadium per quella che molti considerano la partita decisiva per il titolo della Premier League, con così tanta posta in gioco in questa corsa al titolo così combattuta.🔗 Leggi su Justcalcio.com Gabriel CONCERN, Madueke, Havertz, Odegaard progressing WELL! | Mikel Arteta | Arsenal v Palace Notizie correlate L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta rende omaggio a Thomas FrankL’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha dato una risposta di classe alla notizia che Thomas Frank era stato licenziato oggi dalla carica di... La stella dell’Arsenal rilascia l’aggiornamento sugli infortuni dopo una preoccupante sostituzioneL’Arsenal rimane a caccia di quattro trofei in questa stagione dopo aver raggiunto il quinto turno della FA Cup domenica sera. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Quote vincitore EPL: Pronostici aggiornati al 15.04.26; De La Fuente incrocia le dita: Merino può tornare in tempo per il Mondiale 2026; Mikel Arteta rivela aggiornamenti cruciali sugli infortuni in vista dell'epica sfida tra Man City e Arsenal.; L’Arsenal ha battuto lo Sporting con il gol di Havertz nei quarti di Champions League. L’aggiornamento di Arteta sugli infortuni di Gyökeres e Zubimendi dopo la vittoria contro il BurnleyMikel Arteta ha fornito un aggiornamento sugli infortuni di Viktor Gyökeres e Martin Zubimendi, riportati durante la vittoria di routine dell’Arsenal contro il Burnley a Turf Moor. corrieredellosport.it Mikel Merino invia un messaggio ottimista ai tifosi dell'Arsenal dal letto d'ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico al piede fratturato.Il centrocampista dell'Arsenal Mikel Merino ha inviato un messaggio positivo ai tifosi dopo aver subito un intervento chirurgico per una frattura al piede. Il fuoriclasse spagnolo è stato costretto a ... goal.com Thierry Henry ya alubalanci Mikel Arteta: Ya ce dole Arsenal su nuna wannan “karfin” da kocinsu ke magana a kai, musamman a wasan da za su je gidan Manchester City wannan karshen mako - facebook.com facebook . @ChampionsLeague | @Arsenal, diverse assenze nell’allenamento di vigilia della sfida contro lo @SportingCP. Mikel Arteta su Declan Rice: “Dobbiamo aspettare e vedere come va domani” x.com