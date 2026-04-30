Arsenal in attesa della decisione di Alvarez mentre l’attaccante dell’Atletico riflette sul suo futuro

L'Arsenal aspetta una risposta da Alvarez, il quale sta ancora valutando il suo prossimo passo. L’attaccante, attualmente in forza all’Atletico, ha deciso di prendersi del tempo per riflettere sulla sua situazione contrattuale. La squadra inglese ha mostrato interesse per il giocatore, che al momento non ha ancora comunicato ufficialmente la sua decisione. La situazione rimane in sospeso mentre si attendono aggiornamenti.

"> Arsenal in attesa delle mosse di Julian Alvarez. L’Arsenal sta seguendo attentamente la situazione relativa al futuro di Julian Alvarez, l’attaccante argentino attualmente in forza al Manchester City. Le notizie recenti indicano che il calciatore sta riflettendo su diverse opzioni per il suo trasferimento e il club londinese è interessato a rimanere informato su ogni sviluppo. La situazione è complessa, e le decisioni che prenderà Alvarez potrebbero avere un impatto significativo su molti club in Europa, non solo sull’Arsenal. Il ventunenne ha mostrato un talento eccezionale dall’inizio della sua carriera, attirando l’attenzione di numerosi club di alta classifica.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Arsenal in attesa della decisione di Alvarez mentre l’attaccante dell’Atletico riflette sul suo futuro. Notizie correlate Leggi anche: Il Barcellona presenta un’offerta di rinnovo mentre Lewandowski riflette sul suo futuro. Atletico Madrid – Arsenal 1-1: Alvarez riporta i Gunners2026-04-29 23:03:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Le pagelle di Atletico-Arsenal: i voti della semifinale di Champions; Manchester City-Arsenal LIVE! Tabellino e aggiornamenti del big match di Premier; Super rimonta del City, l'Arsenal rischia con il Newcastle; Tutte le notizie di calcio in Diretta. Arsenal in attesa della decisione di Alvarez mentre l’attaccante dell’Atletico riflette sul suo futuro.L’Arsenal sta seguendo attentamente la situazione relativa al futuro di Julian Alvarez, l’attaccante argentino attualmente in forza al Manchester City. Le notizie recenti indicano che il calciatore st ... napolipiu.com Koke: Arsenal? Come un primo appuntamento, nodo allo stomaco che poi svanisceIn vista della semifinale di andata di Champions League contro l’Arsenal, Koke, ha raccontato sensazioni, aspettative e stato d’animo alla. tuttomercatoweb.com I media inglesi vanno all’attacco dell’arbitro di Atletico Madrid-Arsenal a proposito del rigore revocato ai Gunners, parlando di “furto” E tirano in ballo gli italiani Mariani e Di Bello che neanche c’erano: https://fanpa.ge/1xchr - facebook.com facebook Il match si sblocca grazie al rigore assegnato e messo a segno da Gyokeres al 44’ Nella ripresa è sempre un rigore a riportare in parità la partita: Julia Alvarez non sbaglia dal dischetto. Al 78’ il Var annulla un altro rigore assegnato all’Arsenal #Corrier x.com