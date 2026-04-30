Nella semifinale di Champions League, la partita tra l'Arsenal e l'Atletico Madrid si è conclusa con una serie di rigori, che ha deciso la qualificazione. Entrambe le squadre hanno affrontato i tiri dal dischetto dopo il pareggio nei tempi regolamentari e supplementari. La sfida si è giocata in un clima di grande tensione e ha visto protagonisti i portieri e i giocatori incaricati di realizzare i penalty.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. In un’intensa serata di calcio europeo, l’Atletico Madrid ha strappato un prezioso pareggio per 1-1 contro l’Arsenal nella semifinale di andata della Champions League, giocata mercoledì sera. La partita si è svolta allo stadio Wanda Metropolitano, dove i due club hanno dato vita a un grande spettacolo, ricco di emozioni e tensione. Gli spagnoli, guidati dal loro mister, hanno mostrato grande carattere, riuscendo a rimanere in partita anche nei momenti di difficoltà. L’eroe della serata per l’Atletico Madrid è...🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arsenal e Atletico si sfidano ai rigori nella semifinale di Champions League.

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