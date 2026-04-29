Risultati Champions League LIVE | Atletico e Arsenal impattano nella semifinale di andata

Nella semifinale di andata di Champions League, Atletico Madrid e Arsenal si sono affrontate senza vincitori né sconfitte, terminando con un pareggio. La partita, segnata da molte occasioni da entrambe le parti, si è conclusa senza una rete decisiva. Nel complesso, le due squadre hanno mostrato un buon livello di gioco, lasciando tutto aperto per la sfida di ritorno. La competizione continua con altri incontri in programma e aggiornamenti sulla Juventus.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Semifinali Champions League. Andata. Martedì 28 aprile. PSG Bayern Monaco 5-4 (17? rig. Kane, 24? Kvaratskhelia, 33? Joao Neves, 41? Olise, 45+5? rig. Dembélé, 56? Kvaratskhelia, 58? Dembélé, 65? Upamecano, 68? Luis Diaz). Mercoledì 29 aprile. Atlético Madrid Arsenal 1-1 (44? rig.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: Atletico e Arsenal impattano nella semifinale di andata Notizie correlate Atletico Madrid Arsenal 1-1: equilibrio e polemiche nella semifinale d’andata di Champions LeagueCalciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Lautaro fa felici i tifosi dell’Inter: «Sono... Risultati Champions League LIVE: seconda semifinale in corso, Atletico contro Arsenaldi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Champions League 2025/26: calendario e risultati; Psg Bayern Monaco 5-4: gol e highlights Champions; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale; PSG-Bayern Monaco: probabili formazioni, quando e dove vederla. RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | Arsenal e Bayern in semifinale! Diretta gol live score (15 aprile 2026)Risultati Champions League: diretta gol live score oggi mercoledì 15 aprile 2026 delle ultime due partite per il ritorno dei quarti di finale. ilsussidiario.net RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA/ Colpo Bayern! Diretta gol live score (4 novembre 2025)Bussa alle porte la quarta giornata e allora oggi, martedì 4 novembre 2025, tornerà l’appuntamento con i risultati Champions League. La classifica del girone unico non porta finora buone notizie per ... ilsussidiario.net I risultati del 28 aprile 2026: semifinale di Champions League https://www.calciomagazine.net/risultati-28-aprile-2026-244963.html - facebook.com facebook Tabellone Champions League: i risultati del ritorno dei quarti e le possibili semifinali #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com