Atletico Madrid Arsenal 1-1 | equilibrio e polemiche nella semifinale d’andata di Champions League

Da calcionews24.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale d’andata di Champions League, l’incontro tra Atletico Madrid e Arsenal si è concluso con un pareggio di 1-1. La partita si è svolta alle 21 al Riyadh Air Metropolitano, attirando l’attenzione degli appassionati. Durante il match sono state sollevate alcune polemiche, mentre le squadre hanno dimostrato equilibrio nel tentativo di conquistare un risultato favorevole in vista della gara di ritorno.

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