A marzo il cibo di strada torna a Novara con FoodX

A marzo, FoodX porta nuovamente lo street food a Novara, per celebrare il decimo anniversario di Rolling Truck Street Food. La prima tappa del festival si svolge dal 27 al 29 marzo, attirando numerosi appassionati di cibo di strada. Durante l’evento, i visitatori possono gustare specialità di vari food truck, posizionati nel centro città. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti del buon cibo.

A marzo torna in città l'appuntamento con lo street food.Dal 27 al 29 marzo, infatti, a Novara arriva la prima tappa di FoodX, il nuovo festival dei migliori food truck ideato da Rolling Truck Street Food in occasione del decimo anniversario. Una nuova esperienza gourmet con i migliori street. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Novara, a marzo torna Fiorissimo: la mostra mercato di fioriA marzo, a Novara, torna Fiorissimo, la fiera dedicata ai fiori che attira appassionati e operatori del settore.

Novara, a marzo torna Fiorissimo: la mostra mercato di fiori, piante e artigianatoA Novara, a marzo, torna Fiorissimo, l’appuntamento con fiori, piante e artigianato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Territori in transizione – 3 marzo 2026; Tipicità Festival: a marzo nelle Marche si celebra la cucina italiana patrimonio UNESCO; In cerca di idee | Il cibo tra arte, scienza e tecnologia: workshop alla American University of Rome, 27 febbraio 2026; A Milano, l'11a edizione di Food Film Festival.

A marzo manifestazione nazionale a Roma per diritto al ciboIl Coordinamento agricoltori e pescatori italiani-COAPI lancia la mobilitazione nazionale di marzo e chiama a raccolta agricoltori, categorie produttive e cittadini per una ... freshplaza.it

Protesta agricoltori, trattori a Roma: il cibo non è una merceLa manifestazione nazionale promossa dal Coapi a cui aderisce anche la Campania ... msn.com

Ufficializzate le date di Playoff A1 Tigotà 1a e 2a Giornata - Quarti di finale Domenica 1 marzo – h 18:00 IGOR Gorgonzola Novara Chieri Pala Igor, Novara La gara casalinga è inclusa nell’abbo - facebook.com facebook