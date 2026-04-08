Arrosticini tacos e birra artigianale | torna lo ' Streeat Food Festival' ed è gratis

Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, a Legnano si svolge lo ‘Streeat Food Truck Festival’, un evento dedicato al cibo di strada su ruote. Durante la manifestazione, saranno presenti stand che offrono arrosticini, tacos e birra artigianale. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolge in diverse location della città, attirando appassionati di cibo da strada e curiosi.

Da venerdì 10 a domenica 12 aprile a Legnano arriva lo ‘Streeat Food Truck Festival’, il festival itinerante dedicato al cibo di strada su ruote. Per tre giorni l'evento riempirà il Parco Falcone e Borsellino di colori, odori e sapori unici provenienti da tutta Italia, oltre a birre artigianali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Streeat Food Truck Festival: pizza fritta, arrosticini, smash burger, burritos e birre artigianaliStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran... Streeat Food Festival, Paganello e Easter Experience in Piramide. Attesi a Pasqua anche Gué e Fabrizio CoronaRimini si prepara a un weekend pasquale carico di energia, tra il Paganello e la quattro giorni di musica elettronica internazionale al Cocoricò. Arrosticini, tacos e birra artigianale: a Legnano torna lo 'Streeat Food Festival'Da venerdì 10 a domenica 12 aprile a Legnano arriva lo ‘Streeat Food Truck Festival’, il festival itinerante dedicato al cibo di strada su ruote. Per tre giorni l'evento riempirà il Parco Falcone e ... milanotoday.it Lo Streeat Food Truck Festival fa tappa a Milano. The Milan ShowBizIl primo e l'originale festival interamente dedicato ai migliori FOOD TRUCK d'Italia e ai loro cibi di qualità fa tappa a Milano, al Carroponte di Sesto San Giovanni. Un weekend indimenticabile per ... affaritaliani.it