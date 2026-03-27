Deragliamento tram 9 a Milano attesi nuovi sviluppi | la Procura potrebbe indagare alcuni dirigenti Atm

Nella giornata di oggi si attendono aggiornamenti sull'inchiesta riguardante il deragliamento del tram 9 avvenuto a Milano il 27 febbraio scorso. La Procura potrebbe decidere di approfondire le verifiche e eventuali indagini nei confronti di alcuni dirigenti di Atm. La vicenda è al centro dell'attenzione delle autorità investigative, che stanno esaminando i dettagli dell’incidente.

Si attendono nuovi sviluppi nell'inchiesta della Procura sul deragliamento del tram 9 avvenuto a Milano lo scorso 27 febbraio. Anche alcuni dirigenti Atm potrebbero essere inseriti nel registro degli indagati al fine di consentire accertamenti tecnici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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