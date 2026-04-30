Arriva ' La Straferrara' giornata dedicata alla compagnia teatrale dialettale

Domenica 3 maggio, alle 16, nella sala Guido Scaramagli del Maf di San Bartolomeo in Bosco, si svolgerà ‘La Straferrara’, una giornata dedicata alla compagnia teatrale dialettale ferrarese. L’evento prevede una serie di rappresentazioni e attività che coinvolgeranno il pubblico in un appuntamento interamente incentrato sul dialetto locale. L’iniziativa mira a celebrare e valorizzare la cultura e le tradizioni del territorio.

Domenica 3 maggio, dalle 16, la sala Guido Scaramagli del Maf di San Bartolomeo in Bosco ospiterà un appuntamento interamente dedicato al dialetto ferrarese. Protagonista dell'iniziativa culturale sarà ‘La Straferrara’, una notissima compagnia di teatro dialettale ferrarese.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Teatro dialettale, successo a Francavilla al Mare per la rassegna della compagnia teatrale Marame'Il premio Città di Francavilla al Mare si è concluso domenica 26 aprile, con commedia brillante fuori concorso "Lu lette tonne" della compagnia... Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, Edilcassa Sicilia promuove giornata dedicata alla formazioneIl 28 aprile, in occasione della “Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro”, Edilcassa Sicilia promuove a Palermo un’importante...