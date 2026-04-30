Arriva a Roma la prima edizione di Oriental Food Festival

A Roma si svolge la prima edizione dell’Oriental Food Festival, che si terrà tra l’8 e il 17 maggio. L’evento si svolgerà in diverse date, con alcune giornate concentrate tra il fine settimana e il sabato successivo. Durante l’evento, saranno presenti stand e possibilità di assaggiare piatti tipici provenienti da diverse cucine orientali. L’evento si svolgerà in vari spazi della città, coinvolgendo diverse realtà del settore.

Arriva a Roma la prima edizione dell’Oriental Food Festival che si terrà nei giorni 8-9-10 e 15-16-17 maggio. Sarà un ricco appuntamento dedicato ai sapori d’Oriente: dal Wagyu giapponese alle icone della cucina vietnamita, passando per la vera tradizione cinese con i dim sum, e ancora dorayaki e.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: A maggio c’è la prima edizione del Garfagnana Food & Music Festival Arriva la nuova edizione di Avanti Pop*, la festa del 1° Maggio con arte, musica e street foodL’associazione di promozione sociale ARCI Pepita Ramone insieme al Ristorante Kowalski, ARCI Genova e la Rete d’impresa Contatto presentano la... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Oriental Food Festival; Asian Street Food Festival, quattro giorni con il meglio del cibo e delle tradizioni asiatiche al Parco della Musica; Street food, Kpop e spettacoli: a ChorusLife arriva l’Asian Festival, tra cultura e cucina; Via Japan 2026, un magico viaggio nel mondo del Giappone. Arriva a Roma la prima edizione di Oriental Food FestivalL'imperdibile evento si terrà da Eataly Roma Ostiense in piazzale 12 Ottobre 1492. Per due weekend consecutivi, il secondo piano ospiterà un vero e proprio viaggio tra profumi e gusti della variegata ... romatoday.it Oriental Food Festival - Eataly Roma Ostiense - facebook.com facebook