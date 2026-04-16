Misteri del sottobosco | viaggio tra funghi e piante a Montemarcone

Sabato 18 aprile alle 17, nella sala polivalente di piazza Ignazio Silone a Montemarcone, frazione di Atessa, si terrà una conferenza dedicata ai funghi. L'evento sarà condotto dal micologo Nicolò Oppicelli e si concentrerà sull'osservazione e lo studio del mondo dei funghi e delle piante presenti nel sottobosco. L'incontro è aperto a chi desidera conoscere meglio questo ambiente naturale.

Sabato 18 aprile alle ore 17, la sala polivalente situata in piazza Ignazio Silone a Montemarcone, frazione di Atessa, ospiterà una conferenza dedicata al mondo dei funghi condotta dal micologo Nicolò Oppicelli. L’appuntamento nasce dalla sinergia tra il Circolo Legambiente Atessa e la Pro loco Val di Sangro Atessa aps, con il sostegno del Comune di Atessa e la collaborazione di Riexperia, istituzione focalizzata sull’ambiente e l’economia circolare. L’evento si inserisce in un percorso formativo più ampio sulla biodiversità che mira a stimolare il contatto diretto tra i cittadini e l’ecosistema naturale. Un itinerario di conoscenza tra botanica tradizionale e studi naturalistici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Misteri del sottobosco: viaggio tra funghi e piante a Montemarcone Notizie correlate Viaggio tra i misteri di San CaprasioUn “viaggio” nella chiesa di San Caprasio alla scoperta dei suoi segreti, del passaggio di epoche e persone, di simboli e arte scolpita. Leggi anche: “Piante, funghi e altre meraviglie della natura": quattro incontri sulla biodiversità ad Atessa