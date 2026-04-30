? Cosa sapere Ariana Grande pubblica l'album petal il 31 luglio con la produzione di ILYA.. Il nuovo disco segue il successo cinematografico e i premi ottenuti con Wicked.. Il 31 luglio prossimo segnerà il ritorno di Ariana Grande sulla scena discografica con l’uscita di petal, un nuovo progetto musicale che arriva dopo una pausa di due anni dalle registrazioni in studio. La produzione del disco vedrà la collaborazione diretta con ILYA, un sodalizio creativo che punta a dare vita a sonorità capaci di emergere attraverso la durezza e la freddezza di esperienze difficili, come ha lasciato intendere la cantante statunitense descrivendo l’essenza stessa dell’opera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ariana Grande torna con petal: il nuovo album sfida il silenzio

Notizie correlate

Ariana Grande torna a fare musica: il suo prossimo album, “Petal”, uscirà il 31 luglioArchiviato il capitolo Wicked, Ariana Grande è pronta a dedicarsi nuovamente alla musica, almeno per un po’.

Ariana Grande nel nuovo Meet the Fockers: sfida tattica con i suoceriUniversal Pictures ha sorpreso il mondo del cinema con l’uscita improvvisa del trailer di Ti Presento i Fotter, il quarto capitolo della celebre saga...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Ariana Grande annuncia il nuovo album Petal: ecco la data di uscita; Il nuovo album di Ariana Grande ha un titolo e una data d’uscita; Intimo e spontaneo, ecco come sarà il nuovo album di Ariana grande; Ariana Grande, dal nuovo album Petal alla commedia con De Niro.

Ariana Grande torna con un nuovo album: quando esce Petal? La tracklistScopri quando esce Petal e le anticipazioni sulla tracklist: tutti i dettagli sul nuovo attesissimo album di Ariana Grande. La popstar torna a fare musica dopo due anni di assenza. tag24.it

Ariana Grande, dal nuovo album Petal alla commedia con De NiroArriverà il 31 luglio e si intitolerà Petal, l'8/o album di Ariana Grande. Lo ha annunciato la popstar in un post su Instagram, che ha ricevuto in poco più di un'ora 1 milione e 400 mila like. (ANSA) ... ansa.it

Ariana Grande annuncia “Petal”, il nuovo album in uscita il 31 luglio 2026: produzione con Ilya, tour estivo e nuova fase della carriera. - facebook.com facebook