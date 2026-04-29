Ariana Grande torna a fare musica | il suo prossimo album Petal uscirà il 31 luglio
Ariana Grande annuncia il ritorno alla musica con il suo nuovo album intitolato “Petal”, in uscita il 31 luglio. Dopo aver concluso il progetto relativo a “Wicked”, la cantante si prepara a pubblicare nuove canzoni. La notizia viene comunicata attraverso i canali ufficiali dell’artista, che ha condiviso l’anticipazione sui social media. L’album segna un nuovo capitolo nella sua carriera musicale.
Archiviato il capitolo Wicked, Ariana Grande è pronta a dedicarsi nuovamente alla musica, almeno per un po’. La popstar ha finalmente annunciato che il suo ottavo album in studio si intitolerà Petal, svelandone la data di uscita e la cover sui social media. La copertina del disco, semplice ed elegante, è una foto in bianco e nero che la ritrae con i capelli sciolti, mentre sorride. Nella didascalia, la cantante ha rivelato che il nuovo LP, co-prodotto insieme al suo collaboratore di lunga data Ilya, uscirà il 31 luglio. Ilya (il cui nome completo è Ilya Salmanzadeh ) è un produttore svedese-persiano che ha lavorato a lungo con Max Martin e, oltre ad Ariana, ha lavorato anche con altri artisti di rilievo, come Taylor Swift e Sam Smith.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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