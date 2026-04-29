Ariana Grande annuncia il ritorno alla musica con il suo nuovo album intitolato “Petal”, in uscita il 31 luglio. Dopo aver concluso il progetto relativo a “Wicked”, la cantante si prepara a pubblicare nuove canzoni. La notizia viene comunicata attraverso i canali ufficiali dell’artista, che ha condiviso l’anticipazione sui social media. L’album segna un nuovo capitolo nella sua carriera musicale.

Archiviato il capitolo Wicked, Ariana Grande è pronta a dedicarsi nuovamente alla musica, almeno per un po’. La popstar ha finalmente annunciato che il suo ottavo album in studio si intitolerà Petal, svelandone la data di uscita e la cover sui social media. La copertina del disco, semplice ed elegante, è una foto in bianco e nero che la ritrae con i capelli sciolti, mentre sorride. Nella didascalia, la cantante ha rivelato che il nuovo LP, co-prodotto insieme al suo collaboratore di lunga data Ilya, uscirà il 31 luglio. Ilya (il cui nome completo è Ilya Salmanzadeh ) è un produttore svedese-persiano che ha lavorato a lungo con Max Martin e, oltre ad Ariana, ha lavorato anche con altri artisti di rilievo, come Taylor Swift e Sam Smith.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ariana Grande torna a fare musica: il suo prossimo album, “Petal”, uscirà il 31 luglio

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