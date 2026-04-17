Universal Pictures ha rilasciato senza preavviso il trailer di Ti Presento i Fotter, quarto film della serie con Ben Stiller e Robert De Niro. La scena si arricchisce con la partecipazione di Ariana Grande, che interpreta un nuovo personaggio. La pellicola si presenta come una sfida tra le tensioni della famiglia e le battute di scena tipiche della commedia. L’uscita del trailer ha attirato l’attenzione degli appassionati di cinema.

Universal Pictures ha sorpreso il mondo del cinema con l’uscita improvvisa del trailer di Ti Presento i Fotter, il quarto capitolo della celebre saga che vede protagonisti Ben Stiller e Robert De Niro. La novità più rilevante riguarda l’ingresso nel cast di Ariana Grande, la popstar che arriva sul set dopo aver riscosso un successo globale nei film Wicked. Il nuovo volto della famiglia e le dinamiche del trailer. Le immagini diffuse mostrano come la trama ruoti attorno a Olivia Jones, interpretata proprio da Ariana Grande. La giovane donna è la compagna di Henry, personaggio reso celebre da Skyler Gisondo, colui che ha prestato il volto al ruolo di Jimmy Olsen in Superman.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ariana Grande nel nuovo Meet the Fockers: sfida tattica con i suoceri

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