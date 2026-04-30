Argenta rogo al circolo ippico | salvati 30 cavalli dal pericolo

Nella giornata di ieri, si è sviluppato un incendio nella vegetazione vicino al Circolo Ippico di San Biagio, nel territorio di Argenta. L’incendio ha interessato una vasta area e ha coinvolto anche i recinti del circolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme. Durante le operazioni di soccorso, sono stati messi in salvo circa 30 cavalli che si trovavano nei recinti della struttura.

? Cosa sapere Incendio nella vegetazione del Circolo Ippico di San Biagio ad Argenta ieri pomeriggio.. Intervento tempestivo salva trenta cavalli e protegge la clinica veterinaria della struttura.. Il pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16:00, un principio di incendio ha investito il Circolo Ippico di San Biagio ad Argenta, innescando una colonna di fumo visibile sopra la zona di Via Tasso e costringendo i Vigili del Fuoco del distaccamento di Portomaggiore a intervenire per proteggere la struttura e le abitazioni limitrofe. Le fiamme hanno avuto origine in un’area periferica della proprietà, situata proprio sul confine tra Via Tasso e la parallela Via Patuzza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Argenta, rogo al circolo ippico: salvati 30 cavalli dal pericolo Notizie correlate Leggi anche: Incendio al centro ippico, salvati trenta cavalli Rogo a Sant’Angelo: 4 cavalli salvati, si indaga sul dolosoNel cuore della provincia di Lodi, a Sant’Angelo Lodigiano, un rogo notturno ha inghiottito una scuderia situata in via Grandi, costringendo i Vigili...