Rogo a Sant’Angelo | 4 cavalli salvati si indaga sul doloso

Un incendio si è sviluppato nella notte in una scuderia di via Grandi a Sant’Angelo Lodigiano, nella provincia di Lodi, e ha causato ingenti danni alle strutture. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente e sono riusciti a mettere in salvo quattro cavalli presenti nell’edificio. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per stabilire se il rogo sia stato doloso.

Nel cuore della provincia di Lodi, a Sant’Angelo Lodigiano, un rogo notturno ha inghiottito una scuderia situata in via Grandi, costringendo i Vigili del Fuoco a intervenire per salvare quattro cavalli da fiamme già alte e diffuse. L’evento si è verificato durante la notte, coinvolgendo non solo la struttura principale ma anche un deposito di fieno e un capanno per attrezzi, con gli investigatori che stanno valutando l’ipotesi di un atto doloso come causa scatenante. L’intervento dei soccorritori ha permesso il salvataggio degli animali, ma il quadro economico e sociale dipinto dalle fiamme rivela fragilità strutturali tipiche delle aree rurali lombarde dove attività tradizionali come l’equitazione convivono con rischi d’incendio elevati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

