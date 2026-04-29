Lo stadio alla Ss Arezzo per 90 anni pronti nuovi investitori A giorni apre il cantiere

La società sportiva Arezzo ha completato l’iter formale per ottenere la concessione dello stadio, dopo aver concluso l’ultimo passaggio amministrativo. L’annuncio è stato comunicato attraverso una nota ufficiale, che informa anche dell’imminente apertura del cantiere. Lo stadio sarà gestito dalla società per i prossimi 90 anni, mentre si attende l’ingresso di nuovi investitori per lo sviluppo dell’impianto.

Con una nota ufficiale, la Ss Arezzo ha annunciato l’espletamento dell’ultimo atto formale per la concessione dello stadio al club amaranto. Stamani, in uno studio notarile cittadino, la firma delle polizze assicurative e delle fideiussioni che copriranno l’investimento da 48 milioni di euro.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Arezzo, Nuovo Stadio: Via agli Espropri a Campini, 90 Anni di Futuro per il Calcio Cittadino e Riqualificazione Urbana.L'Arezzo si prepara a una svolta epocale: è stata avviata la procedura di esproprio dei terreni che ospitano il complesso di Campini, un passo... Leggi anche: Il Novenario del SS. Crocifisso apre le celebrazioni per i 400 anni della festa Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Arezzo, stadio esaurito e grande attesa. Nel pregara suona Pau per i 100 anni di Unoaerre; Arezzo in Serie B, il day after del presidente Manzo: Già al lavoro per il club. E partiamo con lo stadio; Arezzo verso la gioia infinita con Pau dei Negrita. Evento Unoaerre nel pre gara con la Torres; Arezzo, è fatta: la B è tua! Gli amaranto battono la Torres e conquistano la promozione. Arezzo, dopo la B lo stadio: la società diventa titolare dell'area dell'impiantoDa oggi, mercoledì 29 aprile, la Società Sportiva Arezzo è titolare per novanta anni del diritto di superficie nell'area dello stadio comunale. L'impianto ... gonews.it Arezzo, firmata la convenzione per il nuovo stadio. La società amaranto lo avrà per 90 anniArezzo firma una pagina nuova della propria storia sportiva. La convenzione sullo stadio Città di Arezzo diventa il primo accordo in Italia siglato secondo la nuova Legge Stadi che assegna a una soc ... corrierediarezzo.it ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN Ti aspettiamo in tutti i nostri show room per maggiori informazioni EMPOLI - PRATO -LUCCA - AREZZO -LIVORNO - MONSUMMANO TERME - facebook.com facebook Incubo pedopornografia ad Arezzo. Cosa sappiamo dell'uomo che adesca le 12enni sui social x.com