Arezzo Nuovo Stadio | Via agli Espropri a Campini 90 Anni di Futuro per il Calcio Cittadino e Riqualificazione Urbana

Arezzo ha avviato i lavori di esproprio a Campini per costruire il nuovo stadio, un progetto che cambierà il volto della zona e investirà negli impianti sportivi della città. Le terreni sono state dichiarate di pubblica utilità, permettendo di procedere con le demolizioni e le bonifiche. Il progetto, che prevede anche interventi di riqualificazione urbana, mira a portare nuovo sviluppo e possibilità sportive per i cittadini. La decisione arriva dopo una lunga attesa di quasi un secolo, che vede ora un passo concreto verso il futuro del calcio locale.

Arezzo, Via Libera agli Espropri per il Nuovo Stadio: Campini Scompare, Novant'anni di Futuro per il Calcio. L'Arezzo si prepara a una svolta epocale: è stata avviata la procedura di esproprio dei terreni che ospitano il complesso di Campini, un passo decisivo per la costruzione del nuovo stadio cittadino. La concessione di un diritto di superficie novantennale alla società sportiva apre la strada a un progetto che mira a rilanciare il calcio aretino e a riqualificare un'area strategica della città. L'iter, complesso e articolato, è ora nelle mani dell'agenzia del demanio e del consiglio comunale. Il 3 febbraio, la giunta comunale di Arezzo ha approvato ufficialmente l'inizio delle procedure di esproprio per il nuovo stadio, coinvolgendo i proprietari delle terre situate vicino allo stadio Città di Arezzo.