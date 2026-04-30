Arezzo impazzisce | tra vespe biciclette e divieti… un si parcheggia manco ‘l pensiero!

Arezzo sta vivendo un momento di forte caos in strada, con molte persone che si muovono a piedi, in bicicletta o con veicoli a motore, mentre le restrizioni sulla sosta sono molto rigide. La città sembra aver perso l’abitudine di parcheggiare, e le norme vengono fatte rispettare con fermezza. La situazione si riflette anche nei documenti ufficiali e nelle comunicazioni che circolano, che fanno emergere le difficoltà quotidiane di chi si sposta nel centro storico.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo AREZZO – Oh bimbi, tenetevi forte perché questo fine settimana ‘n città sarà più movimentato d’un mercato il sabato mattina! Tra il “25° raduno nazionale Vesparezzo 2026” e la gara ciclistica giù a Palazzo del Pero, chi pensa di girare tranquillo in macchina ha proprio sbagliato film. Si parte già da stasera (30 aprile), che dalle 16:00 ‘n viale Buozzi un si parcheggia più manco a pagallo: divieto di sosta per tutti, ma proprio tutti, anche quelli che di solito “eh ma io c’ho il permessino”. Via le macchine pure dalle aree verdi, insomma levate tutto che arrivano le Vespe e vogliono spazio! Da domani (1° maggio) la musica continua: via Madonna Laura e piazzetta del Campanile diventano zona off-limits fino a domenica notte.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo impazzisce: tra vespe, biciclette e divieti… un si parcheggia manco ‘l pensiero! Notizie correlate Leggi anche: Arezzo impazzita: tra cantieri e podisti, un si passa manco col motorino! Leggi anche: Parcheggia l’auto lungo la strada, al mattino trova due biciclette Contenuti di approfondimento Una carovana di Babbi Natale in Vespa per vie e piazze di ArezzoArezzo, 18 dicembre 2025 – Una carovana di Babbi Natale in Vespa per vie e piazze della città di Arezzo. Sabato 20 dicembre torna il tradizionale raduno natalizio del Vespa Club Arezzo che, promosso ... lanazione.it Vespa, che passione. Il festival di Arezzo celebra un’iconadi Angela Baldi Mezzo iconico immortalato per sempre nel film ’Vacanze Romane’, alla Vespa Piaggio è dedicato non solo il ... quotidiano.net