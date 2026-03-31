A partire da domani, le strade di Arezzo saranno interessate da numerosi cantieri e lavori di sistemazione. La circolazione dei veicoli sarà limitata e si registrano numerosi pedoni e podisti lungo le vie centrali. La presenza di mezzi di lavoro e delle ruspe ha già modificato il normale flusso di traffico, creando disagi per chi si sposta in città.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli 📄 FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Arezzo da domani se sveglia co’ le ruspe in festa e le strade tutte un po’ imbrogliate. Da mercoledì 1 fino al 15 aprile, lungo la S.R. 71, preparatevi a fa’ a turno come al forno: senso unico alternato, semaforo o movieri che ve fanno cenno. insomma, armatevi di pazienza. Succede tra Vitiano, Rigutino, Il Matto, Madonna di Mezzastrada e Olmo, dalle 8:30 alle 17:30. Chi c’ha fretta, meglio che parta prima o che si porti i nervi saldi! E mica finisce qui: da giovedì 2 fino al 25 aprile, in via Cheren scatta il divieto di sosta giorno e notte, con rimozione forzata. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo impazzita: tra cantieri e podisti, un si passa manco col motorino!

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