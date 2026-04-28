Parcheggia l’auto lungo la strada al mattino trova due biciclette

Nella mattina, un automobilista ha trovato al suo posto due biciclette al posto della sua auto, scomparsa durante la notte. La vettura non è più presente lungo la strada dove era stata parcheggiata. Nessuna traccia o segno di effrazione è stato rilevato sul veicolo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Auto sparita nella notte. Al suo posto due biciclette parcheggiate nello stesso punto in cui si trovava la macchina. È successo tra la giornata domenica 26 e lunedì 27 aprile a Cordenons. La famiglia, residente in via Modotti, ha subito denunciato l'episodio ai carabinieri in modo da consentire.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Daytona Bike Week Teil 6 | Stunts, Eskalation & Harley-Probefahrt in den USA! Notizie correlate Leggi anche: Uscita di strada lungo la scarpata, nell'auto c'erano due anziani Travolto da due auto mentre è a piedi lungo la strada, muore un uomo di 42 anniMontemurlo, 21 marzo 2026 – Travolto da due auto e ucciso lungo via Berlinguer a Montemurlo, la strada ad alto scorrimento che attraversa tutto il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Firenze, la tramvia si porta via i posti auto: spunta l'ipotesi del parcheggio lungo l'Arno; Furbetti senza freni: all'aeroporto di Fiumicino la corsia di emergenza diventa un parcheggio abusivo; Ticket per i parcheggi a Casarza e San Nicola; Caos parcheggi selvaggi all'aeroporto, auto lasciate lungo la strada. Parcheggia l’auto in casa sua, eppure scatta la multa: episodio insolito, che indignaDopo vent’anni senza sanzioni, scatta la raffica di multe: perché ad Annapolis parcheggiare davanti a casa è diventato un lusso da 200 dollari ... virgilio.it Magenta, furto in pieno centro: rotto il vetro di un’auto, rubata la borsa all’internoGiovedì mattina, un furto è stato segnalato nel centro di Magenta, in via San Martino, a lato della basilica. Vittima dell’episodio il proprietario di una Jeep Renegade, che aveva parcheggiato l’auto ... ticinonotizie.it Brutta sorpresa per chi parcheggia a ridosso dell'Auditorium Parco della Musica - facebook.com facebook