Arena di Verona | la Traviata sbarca al Moulin Rouge tra magia e ingegneria

Il 12 giugno si apre l'Opera Festival all’Arena di Verona con una nuova produzione de La Traviata. L’allestimento, firmato da Paul Curran, presenta un palco di circa 40 metri ispirato al Moulin Rouge, creando un collegamento tra il teatro all’aperto e l’ambiente parigino. La rappresentazione combina elementi di scena innovativi e tecniche di ingegneria scenica per ricreare atmosfere e ambientazioni di epoche diverse.

? Cosa sapere L'Arena di Verona inaugura il 12 giugno l'Opera Festival con una nuova Traviata.. L'allestimento di Paul Curran prevede un palco di 40 metri ispirato al Moulin Rouge.. Il 12 e il 13 giugno l’Arena di Verona aprirà la sua 103esima edizione dell’Opera Festival con una Traviata inedita che porterà le luci del Moulin Rouge nel cuore del teatro all’aperto più grande del mondo. Mancano poco più di 40 giorni alla grande inaugurazione della stagione estiva e, tra i vicoli di Verona, si sente già il fermento che anima i laboratori della Fondazione. La produzione quest’anno punta su un allestimento che farà parlare molto: la regia è affidata allo scozzese Paul Curran, mentre le scenografie, capaci di ricostruire l’iconica atmosfera parigina, sono opera di Juan Guillermo Nova.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arena di Verona: la Traviata sbarca al Moulin Rouge tra magia e ingegneria Notizie correlate Il festival lirico in Arena apre con "La Traviata" tra le luci del Moulin Rouge: «Una sfida emozionante»Tra circa due mesi l’Arena di Verona tornerà ad accendersi per una nuova stagione lirica e lo farà con un progetto che guarda dichiaratamente alla... Leggi anche: Al cinema in settimana: da “Moulin Rouge!” a “Un bel giorno” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Da Bach al Duemila con Musei in Musica 2026; All'Arena di Verona la prima 'baby opera' è 'Turandot. Enigmi al museo'; Verona, Teatro Filarmonico: la Nona sinfonia di Mahler il 24 e il 25 aprile 2026; Il gran ritorno di Ligabue all’Arena di Verona – dal 27/09 al 06/10. All’Arena di Verona la 'Traviata del Moulin Rouge'Sarà Traviata, capolavoro di Giuseppe Verdi, ad aprire il 103/o Arena di Verona Opera Festival in una nuova produzione che, per la prima volta nella storia areniana, porterà a Verona una delle istituz ... ansa.it Arena di Verona 2026: 'La Traviata' debutta al Moulin Rouge, evento ineditoLa 103ª edizione dell'Arena di Verona Opera Festival si apre con un evento senza precedenti: La Traviata di Giuseppe Verdi, in scena dal 12 e 13 giugno 2026, con repliche fino al 12 settembre, sarà am ... it.blastingnews.com Sabato 9 maggio all’Arena di Verona va in scena “Turandot. Enigmi al Museo”, una versione partecipativa e immersiva dell’opera di Giacomo Puccini pensata per bambini e famiglie. #veronanetwork - facebook.com facebook