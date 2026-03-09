Al cinema in settimana | da Moulin Rouge! a Un bel giorno

Al cinema questa settimana torna nelle sale il film “Moulin Rouge!”, diretto da Baz Luhrmann e interpretato da Nicole Kidman ed Ewan McGregor. La pellicola sarà proiettata dal 9 all’11 marzo in occasione del 25° anniversario dalla sua prima uscita. La programmazione include anche “Un bel giorno”, con date ancora da definire.

“Moulin Rouge!” torna al cinema. Il cult di Baz Luhrmann con Nicole Kidman ed Ewan McGregor viene riproposto sul grande schermo dal 9 all’11 marzo per celebrare i 25 anni dall’uscita. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Un bel giorno”, “Scream 7”, “Jumpers – Un salto tra gli animali”, “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, “Cime tempestose”, “EPiC: Elvis Presley in Concert”, “Goat: Sogna in grande”, “La Sposa!”, “Rental Family”, “Sacro cuore” e “Un semplice incidente”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 9 MARZO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

