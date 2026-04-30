Arbitri parla l’autista | Gomitata Bastoni? Ero presente a Lissone ci fu una discussione accesa

Un autista coinvolto nella vicenda ha confermato di aver assistito a un episodio avvenuto a Lissone, in cui si sarebbe verificata una discussione accesa tra i protagonisti. Secondo la sua testimonianza, l’episodio include una gomitata attribuita a un calciatore e ha portato a un confronto intenso tra le parti coinvolte. La vicenda riguarda un episodio durante una manifestazione sportiva e si trova al centro di un’indagine in corso.