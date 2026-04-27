In un’inchiesta legata a decisioni arbitrali recenti, sono stati iscritti nel registro degli indagati due ufficiali di gara coinvolti in un episodio specifico. Si tratta di due arbitri che non hanno attivato il sistema video durante un’azione in cui un giocatore ha subito una gomitata. Sono emerse anche notizie su un possibile codice segreto utilizzato tra gli arbitri.

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© Juventusnews24.com - Caso Arbitri, indagati anche Di Vuolo e Nasca: non intervennero dal Var per la gomitata di Bastoni. Spunta un codice segreto

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