Arbitri Gervasoni | Escludo al 100% manomissioni dell’audio di Inter-Roma

Durante un confronto con i giornalisti, l’arbitro ha dichiarato con fermezza di escludere del tutto la possibilità di manomissioni nell’audio del VAR relativo alla partita tra Inter e Roma. La sua affermazione si riferisce a eventuali alterazioni del materiale audio registrato durante l’evento e si basa sulla convinzione che non ci siano state manipolazioni di alcun tipo. La questione riguarda il materiale registrato e il suo utilizzo nelle verifiche ufficiali.

“Una manomissione dell’audio del var in Iter-Roma? Lo escludo al 100%”. Lo ha detto all’uscita della caserma della Guardia di Finanza Silvio Novembre di Milano, il designatore Var Andrea Gervasoni in merito a una possibile manomissione dell’audio della sala Var nella partita Inter Roma di del 27 aprile 2025, con il mancato intervento sul rigore non assegnato ai nerazzurri per il fallo di Ndicka su Bisseck. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arbitri, Gervasoni: “Escludo al 100% manomissioni dell’audio di Inter-Roma” Inchiesta arbitri, Gervasoni al termine dell'interrogatorio: Ho dato tutte le risposte che dovevo Notizie correlate Gervasoni. “Escludo al 100% manomissioni dell’audio di Inter-Roma”Cosa hanno detto Gervasoni e il suo avvocato Ducci al termine dell’interrogatorio di quattro ore sull’inchiesta della Procura della Repubblica di... Gervasoni 4 ore dai pm: «Inter-Roma, escludo al 100% manomissioni dell?audio Var»Si è concluso dopo circa quattro ore l’interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato dalla Procura di Milano per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inchiesta arbitri, Gervasoni: 'Escludo al 100% la manomissione degli audio Var'; Inchiesta arbitri, Gervasoni Manomissione audio Inter-Roma? Lo escludo al 100%; Gervasoni rompe il silenzio dopo 4 ore dal pm: Nessuna manomissione; L’ex Gavillucci: Designazioni combinate? Normale che se un arbitro sbaglia contro una squadra... Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato: Audio Var Inter-Roma? Escludo manomissioniÈ durato quattro ore l'interrogatorio del disegnatore Var Andrea Gervasoni, nella caserma della Guardia di Finanza Silvio Novembre di Milano, davanti al pm ... lapresse.it Inchiesta arbitri, Gervasoni Manomissione audio Inter-Roma? Lo escludo al 100%MILANO (ITALPRESS) - Manomissione audio Inter-Roma? Lo escludo al 100%. Lo ha dichiarato Andrea Gervasoni, ex arbitro e supervisore Var, indagato per chi ... italpress.com Gervasoni 4 ore dai pm: «Inter-Roma, escludo al 100% manomissioni dell’audio Var» - facebook.com facebook ANSA - Gervasoni esclude manomissioni audio Var Inter-Roma ma mancherebbero 50-60 secondi x.com