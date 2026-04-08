Una famiglia è stata vittima di un'aggressione da parte del figlio maggiore nella propria abitazione. Durante l'episodio, sono stati trovati più coltelli e sono stati inflitti colpi ripetuti e insistiti. La scena si è svolta in una stanza al piano superiore, dove si è consumato il violento episodio. La luce della stanza rimane accesa, illuminando la finestra anche nelle ore diurne.

Fano (Pesaro e Urbino), 8 aprile 2026 – La luce è rimasta accesa. Al piano di sopra, nella stanza dove si è consumata l’aggressione, una lampadina illumina la finestra anche in pieno giorno. Si vede dal basso. Come se quella casa, ancora sigillata dal nastro dei carabinieri, provasse a fare luce su quello che è successo nella notte tra lunedì dell’Angelo e martedì, in via XII Settembre. La notte della violenza. Emergono nuovi particolari sulla notte della violenza. Dentro, tutto si consuma in pochi minuti, intorno alle 3.50. Non una sola arma, ma più coltelli presi in casa. Colpi ripetuti, insistiti. Il 21enne si scaglia prima contro il fratello più giovane, poi contro i genitori intervenuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Famiglia aggredita dal figlio maggiore, in casa più coltelli: la violenza dei colpi ripetuti e insistiti

Violenza in strada a Ravenna: madre aggredita dal figlio, la donna salvata dalla PoliziaMercoledì mattina la Polizia è intervenuta dopo una segnalazione al 112 per una lite violenta in strada.

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Famiglia nel bosco, Meloni contro i giudici: Figli non sono dello Stato, superato ogni limiteE pure la casetta nel bosco di Palmoli, e la delicata vicenda di tre bambini, è finita in mezzo al proselitismo del sì per la campagna referendaria sulla giustizia. Scrive Giorgia Meloni che «i figli ... repubblica.it

Parla per la prima volta la famiglia del 13enne che ha accoltellato Chiara Mocchi, l’insegnante di francese aggredita proprio a scuola a Trescore, nella Bergamasca. Lo studente aveva ripreso tutto con una diretta su Telegram. Da casa era partito mettendo nell - facebook.com facebook