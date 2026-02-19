Nega panino a un bimbo bagnino preso a pugni dal padre e dal nonno

Da ilrestodelcarlino.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bagnino è stato aggredito da padre e nonno di un bambino dopo aver negato un panino al piccolo. La scena si è verificata ieri sulla spiaggia di Rimini, davanti a numerosi bagnanti. L’uomo ha tentato di calmare la situazione, ma è stato colpito con pugni dai due adulti. La lite è durata pochi minuti, poi sono intervenuti gli agenti di polizia. La vicenda ha attirato l’attenzione di tutti, lasciando molti spettatori scioccati dalla violenza improvvisa. La spiaggia si è svuotata in fretta dopo l’incidente.

Rimini, 19 febbraio 2026 – Una zuffa in spiaggia davanti a decine di turisti, sotto il sole di giugno, per una merenda finita male. È approdata in tribunale la vicenda accaduta nell’estate 2023 a Bellaria, dove una lite tra una famiglia proveniente dal Belgio in vacanza e un bagnino è degenerata fino a richiedere l’intervento della polizia e del 118. La ricostruzione. Stando alla ricostruzione emersa nel processo che si sta celebrando davanti al giudice monocratico di Rimini, tutto sarebbe iniziato nel pomeriggio. Un bambino di 5 anni, in vacanza con i genitori e il nonno, si sarebbe avvicinato a un banchetto allestito in uno stabilimento balneare vicino al loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nega panino a un bimbo bagnino preso a pugni dal padre e dal nonno
© Ilrestodelcarlino.it - Nega panino a un bimbo, bagnino preso a pugni dal padre e dal nonno

Strappa di mano la merenda a un bambino, bagnino preso a pugni dal padre e dal nonno del piccoloDurante l’estate del 2023 a Bellaria, un uomo ha strappato la merenda di un bambino sulla spiaggia, scatenando una reazione violenta.

Leggi anche: Bimbo di 4 anni colpito al volto dal cellulare lanciato dal padre finisce in ospedale

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Civitanova, nega l'ultimo panino prima di chiudere il Kebab: gli staccano il lobo con un morso all'orecchio. Chiede maxi risarcimentoCIVITANOVA Alle 5 del mattino, in due entrano in un Kebab e chiedono un panino, al rifiuto del dipendente che stava chiudendo il locale, si avventano su di lui e uno gli morde l’orecchio. A seguito di ... corriereadriatico.it