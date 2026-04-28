Nikki Glaser, comica e conduttrice statunitense, ha dichiarato pubblicamente di trovare eccitante che il suo fidanzato abbia rapporti con altre persone. Ha inoltre aggiunto che, nel caso in cui dovesse condividere un’attività come le parole crociate con un’altra donna, le avrebbe rivolto una domanda piuttosto diretta. La sua affermazione è stata riportata in un’intervista recente e ha suscitato reazioni sui social media.

“Mi eccita che il mio fidanzato vada a letto con altre”La comica e conduttrice americana Nikki Glaser (41 anni, inserita dal Time tra le cento persone più influenti del 2026 e reduce dalla conduzione dei Golden Globes) ha recentemente espresso posizioni molto nette sul tema della fedeltà e delle relazioni di coppia. Ospite del podcas t Call Her Daddy condotto da Alex Cooper, Glaser ha dichiarato di non essere infastidita dall’idea che il suo fidanzato, il produttore televisivo Chris Convy, possa avere rapporti intimi con altre donne. “Se un ragazzo ha una connessione sessuale con una ragazza, vuole usare le protezioni e fare sesso solo per una notte, letteralmente non mi importerebbe se mio marito lo facesse “, ha spiegato la comica, aggiungendo di trovare persino stimolante il fatto che il proprio compagno sia desiderato da altre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi eccita che il mio fidanzato vada a letto con altre. De dovesse fare le parole crociate con un’altra donna gli direi: ‘Ma che ca**o stai facendo?'”: così Nikki Glaser

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