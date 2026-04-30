Il 30 aprile, nel capoluogo, è stato firmato un protocollo tra il Comune e l’Asl 1 per il monitoraggio e la gestione delle arbovirosi. Il piano prevede l’utilizzo di ovitrappole e analisi zooprofilattiche per controllare la presenza di zanzare Culex e Aedes albopictus. L’obiettivo è limitare la diffusione di malattie trasmesse da insetti, attraverso un’attenta sorveglianza delle aree interessate.

? Cosa sapere Comune e Asl 1 firmano a L'Aquila il 30 aprile protocollo contro le arbovirosi.. Monitoraggio con ovitrappole e analisi zooprofilattiche per contrastare zanzare Culex e Aedes albopictus.. Questa mattina, a Palazzo Margherita, l’assessore Taranta e i vertici della Asl 1 hanno siglato un protocollo per fermare la diffusione di malattie trasmesse da insetti nel territorio dell’Aquila. L’accordo, sottoscritto oggi 30 aprile 2026, vede impegnati il Comune dell’Aquila e la Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila con l’obiettivo di arginare le arbovirosi, ovvero quelle patologie veicolate da vettori biologici. Tra le specie su cui si concentreranno gli interventi figurano la zanzara comune, nota come Culex pipiens, e la zanzara tigre, denominata Aedes albopictus.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aquila, protocollo per arginare le arbovirosi: monitoraggio e gestione

Notizie correlate

Gestione faunistica a San Rossore: nuovi collari Gps per il monitoraggio dei lupi e riequilibrio dell’ecosistemaPISA – L’ente Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli consolida il proprio apparato di sorveglianza faunistica.

Latina, operativo il piano 2026 contro le arbovirosi: al via i trattamenti anti zanzareLatina, 22 aprile 2026 – E’ già operativo, sul territorio comunale di Latina, il piano per la prevenzione delle arbovirosi relativo all’anno in corso.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Zanzare e malattie virali, accordo Comune-Asl all'Aquila su prevenzioneComune dell'Aquila e Asl 1 hanno siglato un protocollo d'intesa per prevenire e contrastare la diffusione delle malattie trasmesse da insetti vettori, con particolare attenzione alle zanzare. (ANSA) ... ansa.it

Sicurezza sul lavoro, firmato protocollo in Prefettura all’AquilaL’AQUILA – Rafforzare la prevenzione degli incidenti sul lavoro, monitorare in modo costante infortuni e malattie professionali, contrastare lavoro irregolare e sommerso. È l’obiettivo del Protocollo ... laquilablog.it