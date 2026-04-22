Latina operativo il piano 2026 contro le arbovirosi | al via i trattamenti anti zanzare

A Latina è stato avviato il piano 2026 per la prevenzione delle arbovirosi, con l'obiettivo di contrastare la diffusione di malattie trasmesse dalle zanzare. Da oggi sono in corso i trattamenti anti zanzare nel territorio comunale, con interventi mirati a ridurre la presenza di insetti vettori. Questa misura rientra nelle iniziative adottate dall’amministrazione comunale per tutelare la salute pubblica durante l’anno.

Latina, 22 aprile 2026 – E’ già operativo, sul territorio comunale di Latina, il piano per la prevenzione delle arbovirosi relativo all’anno in corso. Due primi trattamenti larvicida, sui quattro previsti ad aprile, sono stati effettuati, il terzo è in corso e il quarto sarà effettuato entro fine mese. Seguiranno altri quattro interventi larvicida al mese, da maggio a novembre, per un totale di nove cicli previsti nel 2026, e quattro cicli adulticida che si effettueranno tra giugno e settembre. “Il servizio di disinfestazione – ha affermato il sindaco Matilde Celentano – contro le zanzare è di cruciale importanza per la salute pubblica, specialmente in considerazione della diffusione di arbovirosi come il West Nile Virus.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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