Gestione faunistica a San Rossore | nuovi collari Gps per il monitoraggio dei lupi e riequilibrio dell’ecosistema

Il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli ha installato nuovi collari Gps per monitorare i lupi presenti nella zona. L’obiettivo è migliorare il controllo sulla popolazione di questi animali e gestire meglio l’ecosistema locale. La gestione faunistica si concentra quindi su strumenti tecnologici avanzati, con l’intento di garantire un monitoraggio più efficace degli animali selvatici nel parco.

PISA – L'ente Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli consolida il proprio apparato di sorveglianza faunistica. Attraverso la collaborazione scientifica con l'Università di Sassari – guidata dal professor Apollonio e coordinata sul campo dal dottor Marco Del Frate – l'amministrazione ha potenziato le strumentazioni tecnologiche destinate al tracciamento della popolazione di lupi presente nell'area protetta. Il sistema di controllo, già forte di quaranta fototrappole, si arricchirà a breve di dispositivi ottici dotati di intelligenza artificiale. Parallelamente, sono stati applicati due nuovi radiocollari Gps ad altrettanti esemplari, ribattezzati Mirto (per via dell'odore della pianta omonima avvertito nell'area di cattura) e Basco (in segno di gratitudine verso un cittadino a supporto dei ricercatori).