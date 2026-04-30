Apre il bagagliaio dell' auto e cerca di rubare | notato dal proprietario tenta la fuga

Mercoledì 29 aprile, un tentativo di furto si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria, quando un uomo ha aperto il bagagliaio di un’auto e ha cercato di rubare qualcosa. Il proprietario, che si è accorto dell’episodio, ha reagito attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La polizia locale, durante i controlli nell’area e nelle vie vicine, ha arrestato l’uomo per tentato furto aggravato e ha denunciato un’altra persona per spaccio di stupefacenti.

Pomeriggio intenso, quello di mercoledì 29 aprile per la polizia locale, impegnata in una serie di controlli nell'area della stazione ferroviaria e nelle vie limitrofe, che hanno portato a un arresto per tentato furto aggravato e a una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti. Un'attività.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Guida ubriaco e senza patente, tenta la fuga poi cerca di danneggiare l'auto dei militariNell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e controllo del territorio, volti a garantire la sicurezza stradale e il rispetto della legalità, i... Sorpreso a rubare in un'auto, sorpreso dal proprietario e arrestato dagli agentiLa serata di mercoledì 25 febbraio si è conclusa con l'arresto di un uomo di trentaquattro anni, originario del Marocco, sorpreso mentre tentava di...