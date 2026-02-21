Masterplan Valle Ufita si riapre il dialogo con la Giunta regionale

Il Masterplan Valle Ufita ha riaperto il dibattito dopo che un incontro pubblico ha chiarito le prossime tappe del progetto. La riunione si è tenuta martedì 3 marzo nella Sala Consiliare di Grottaminarda, con la partecipazione dell’Assessore Regionale Vincenzo Cuomo. I residenti e gli imprenditori locali hanno espresso le loro preoccupazioni sulla gestione delle risorse e sulla pianificazione futura. La discussione continua per definire le strategie più efficaci per lo sviluppo della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Martedì 3 marzo, alle ore 17:00, nella Sala Consiliare "Sandro Pertini" di Grottaminarda, convegno con l'Assessore Regionale Vincenzo Cuomo, dal titolo " Verso il Masterplan della Valle dell'Ufita ". L'iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco Marcantonio Spera e dall'Assessore Marisa Graziano per discutere di strategie per lo sviluppo delle Aree interne, fa seguito all'incontro avuto in Regione Campania il 6 febbraio proprio con il neo Assessore Regionale al Governo del Territorio e Patrimonio il quale, oltre a mostrare grande disponibilità all'ascolto e al confronto, ha ritenuto di ripartire da Grottaminarda per rilanciare il Masterplan per le aree Interne.

