approvato il rendiconto del comune

Il Consiglio comunale di Pontedera ha dato il via libera al rendiconto 2025. La decisione è stata presa durante la seduta, con l’approvazione della maggioranza dei presenti. L’assessore ha illustrato i dettagli del bilancio, che ora passa alla fase successiva di approvazione definitiva. Il documento riguarda le entrate e le uscite del Comune nel corso dell’anno, con particolare attenzione alle spese e alle risorse disponibili.

PONTEDERA Approvato in Consiglio comunale il rendiconto 2025 del Comune di Pontedera. L’assessore Alessandro Puccinelli ha illustrato i numeri di un rendiconto che "si inserisce in una fase di progressivo consolidamento degli equilibri di bilancio e successiva agli interventi correttivi adottati a seguito dei rilievi della Corte dei Conti del rendiconto precedente del 2020 e 2021 che sono stati, diciamo in qualche modo, inertizzati fino allo scorso anno completamente". "Ovviamente – espone Puccinelli – l’organo di revisione ha attestato la regolarità contabile finanziaria della gestione ed ha espresso un parere favorevole all’approvazione del rendiconto 2025".🔗 Leggi su Lanazione.it

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Serena Arrighi - Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2025 (24.04.26)

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