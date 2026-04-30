Approvata la risoluzione di maggioranza sul Dfp

Da lettera43.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera e il Senato hanno approvato la risoluzione di maggioranza sul Documento di finanza pubblica. A Montecitorio, il testo è stato messo in votazione circa un’ora prima, con 180 voti favorevoli, 97 contrari e 4 astensioni. La decisione riguarda l’approvazione del documento che definisce le linee di bilancio e le finanze pubbliche dello Stato. La risoluzione ora passa all’esame delle altre camere.

Via libera di Camera e Senato: con il voto a favore sono stati preclusi i testi presentati dalle opposizioni. Giorgetti: «Testo condiviso». Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul Documento di finanza pubblica. A Montecitorio, dove il testo era stato messo in votazione circa un’ora prima, i voti a favore sono stati 180, i contrari 97 e 4 gli astenuti. A Palazzo Madama il semaforo verde è arrivato con 96 sì e 60 no, senza alcuna astensione. Con il voto a favore della risoluzione della maggioranza sono stati preclusi i testi presentati dalle opposizioni. «Ho validato io il testo della risoluzione, quindi si può dire che è stato condiviso».🔗 Leggi su Lettera43.it

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