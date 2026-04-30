Approvata la risoluzione di maggioranza sul Dfp

La Camera e il Senato hanno approvato la risoluzione di maggioranza sul Documento di finanza pubblica. A Montecitorio, il testo è stato messo in votazione circa un’ora prima, con 180 voti favorevoli, 97 contrari e 4 astensioni. La decisione riguarda l’approvazione del documento che definisce le linee di bilancio e le finanze pubbliche dello Stato. La risoluzione ora passa all’esame delle altre camere.

Via libera di Camera e Senato: con il voto a favore sono stati preclusi i testi presentati dalle opposizioni. Giorgetti: «Testo condiviso». Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul Documento di finanza pubblica. A Montecitorio, dove il testo era stato messo in votazione circa un’ora prima, i voti a favore sono stati 180, i contrari 97 e 4 gli astenuti. A Palazzo Madama il semaforo verde è arrivato con 96 sì e 60 no, senza alcuna astensione. Con il voto a favore della risoluzione della maggioranza sono stati preclusi i testi presentati dalle opposizioni. «Ho validato io il testo della risoluzione, quindi si può dire che è stato condiviso».🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Approvata la risoluzione di maggioranza sul Dfp Notizie correlate Patto di stabilità, spunta la richiesta per la sospensione: la maggioranza cambia la risoluzione sul DfpUn impegno al governo a rispettare il percorso di spesa netta programmatica indicato nel Piano e previsto nelle raccomandazioni del Consiglio del... Iran, scontro alla Camera sulla linea del governo: approvata la risoluzione della maggioranzaIran, la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sulla crisi in Medio Oriente e sulla richiesta di aiuti arrivata dai Paesi del Golfo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Solo sì è sì: il Parlamento UE approva la risoluzione per una legge comune sullo stupro; Maggioranza e opposizione dibattono in Assemblea sulla Festa del Tricolore. Proposte due risoluzioni, approvata quella del centrosinistra; Vaud, il Parlamento chiede le dimissioni di Valérie Dittli; Guerra in Iran, sì all’unanimità in Regione alla risoluzione di Morosin per il rispetto del diritto internazionale. Dfp: approvata la risoluzione di maggioranza. Spunta un riferimento alla richiesta di sospensione del Patto di stabilitàSu pressione del duo della Lega Bagnai-Borghi la risoluzione di maggioranza viene aggiornata. La parola scostamento non c'è, ma si citano chiaramente le clausole di salvaguardia. Montecitorio e Senato ... ilfoglio.it Il Parlamento approva la risoluzione di maggioranza sul DfpVia libera del Parlamento alla risoluzione di maggioranza sul Documento di finanza pubblica. A palazzo Madama i sì sono stati 96, 60 i voti contrari e 0 gli astenuti. (ANSA) ... ansa.it La modifica al regolamento approvata dal Consiglio comunale senza voti contrari. Il tributo calcolato in base alla capienza delle imbarcazioni: si parte da 200 euro - facebook.com facebook Nei sei punti della risoluzione di maggioranza che sarà approvata oggi dal Parlamento sul Documento di finanza pubblica non c’è alcun riferimento allo scostamento di bilancio (come chiedeva la Lega) e neppure all’aumento delle spese militari. x.com