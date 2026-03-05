Iran scontro alla Camera sulla linea del governo | approvata la risoluzione della maggioranza

In Iran, la Camera ha approvato una risoluzione presentata dalla maggioranza riguardante la crisi in Medio Oriente e la richiesta di aiuti provenienti dai Paesi del Golfo. La decisione si è verificata nel contesto di un dibattito acceso tra le forze politiche. La risoluzione mira a definire la posizione del Parlamento su queste questioni internazionali.

Iran, la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sulla crisi in Medio Oriente e sulla richiesta di aiuti arrivata dai Paesi del Golfo. Il testo, presentato dal centrodestra dopo le comunicazioni dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, è passato con 179 voti favorevoli, 100 contrari e 14 astenuti, al termine di una seduta segnata da tensioni politiche, accuse dell’opposizione e dal dibattito sull’eventuale utilizzo delle basi americane in Italia.La discussione è stata incentrata sull’evoluzione della guerra contro l’Iran, sul ruolo dell’Italia nel quadro internazionale e sulle misure di sicurezza adottate dal governo per proteggere cittadini e interessi nazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Temi più discussi: Crosetto e Tajani alle Camere, è scontro. Meloni: L'Iran non attacchi o sarà peggio; Guerra in Iran, Sigonella e le altre basi Usa in Italia: chi decide per usarle?; Tajani e Crosetto ammettono: Italia tenuta all'oscuro dell'attacco all'Iran; Meloni sull’Iran, Caos figlio della guerra a Kiev. Lite Tajani-Conte.

