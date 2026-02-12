Semiconduttori | Applied Materials paga 252,5 milioni di dollari per export illegali in Cina Indagini concluse

La multinazionale americana Applied Materials ha raggiunto un accordo con le autorità statunitensi e pagherà 252,5 milioni di dollari per aver esportato illegalmente prodotti in Cina. Le indagini hanno confermato che l'azienda ha violato le norme sulle esportazioni, e ora si trova a dover risarcire le autorità. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore dei semiconduttori, con l’azienda che ha ammesso le proprie responsabilità.

Applied Materials Patteggia con gli USA: 252,5 Milioni di Dollari per Violazioni dell'Export Verso la Cina. Il gigante statunitense delle apparecchiature per semiconduttori, Applied Materials, ha raggiunto un accordo con il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, versando 252,5 milioni di dollari per risolvere accuse di violazioni delle normative sull'export verso la Cina tra il 2020 e il 2022. La vicenda, che coinvolge spedizioni a un cliente cinese non specificato, si inserisce in un contesto di crescente tensione commerciale e tecnologica tra Washington e Pechino, e solleva interrogativi sulla complessità del controllo delle esportazioni in un mercato globale interconnesso.

