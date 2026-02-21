tra i migliori computer portatili del 2026 ci sono apple e samsung ma non solo

Apple e Samsung dominano il mercato dei portatili del 2026, grazie a modelli innovativi e performanti. La domanda cresce tra studenti e professionisti che cercano dispositivi leggeri e potenti. Entrambe le aziende lanciano nuove versioni che attirano l’attenzione per le funzioni avanzate e il design elegante. I consumatori scelgono con attenzione tra le opzioni disponibili, valutando qualità e prezzo. La competizione tra i marchi si intensifica nel settore dei computer portatili.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Acquistare uno dei migliori computer portatili non è più soltanto una scelta utile, ma un investimento strategico per migliorare produttività, prestazioni e autonomia. Un nuovo laptop o notebook può risolvere problemi comuni come rallentamenti, programmi che non si avviano, connessione Wi-Fi instabile e tempi di caricamento eccessivi, offrendo un’esperienza di lavoro più fluida e veloce. I migliori laptop 2026 sono più sottili, leggeri e potenti rispetto al passato.🔗 Leggi su Gqitalia.it

Migliori notebook del 2026: 14 pc portatili delle marche più affidabili per ogni esigenza e fascia di prezzoScopri i migliori notebook del 2026, scelti tra i modelli più affidabili e aggiornati sul mercato.

Napoli, furto alla redazione di Repubblica: rubati sei computer portatiliNella redazione di Napoli di Repubblica, nei giorni scorsi, si è verificato un furto che ha portato alla sottrazione di sei computer portatili.

MIGLIORI AURICOLARI BLUETOOTH 2025: economiche, con cancellazione del rumore e top di gamma

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.