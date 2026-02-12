youtube lancia app nativa per apple vision pro

YouTube lancia ufficialmente un’app nativa per Apple Vision Pro. L’arrivo di questa app completa l’ecosistema della piattaforma di streaming sulla nuova realtà mista di Apple. Ora gli utenti possono guardare i video direttamente dal visore senza dover passare attraverso altri dispositivi. La novità apre nuove possibilità di fruizione, rendendo più semplice e immersiva l’esperienza di visione.

