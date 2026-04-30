Applausi eccellenti Le spiagge del Conero stregano il mondo | Sono al top in Italia

Le spiagge del Conero attirano l'attenzione internazionale e vengono considerate tra le migliori in Italia. La maggior parte delle coste italiane è caratterizzata da stabilimenti balneari privati, ma ci sono ancora tratti di spiaggia liberi, immersi nella natura e accessibili a chiunque. La zona del Conero si distingue per la sua bellezza naturale e per la qualità delle sue spiagge, che continuano a ricevere riconoscimenti e consensi da visitatori di tutto il mondo.

"Gran parte della costa italiana è dominata da stabilimenti balneari privati, ma è ancora possibile trovare tratti di costa incontaminati, incorniciati dalla natura e aperti a tutti". Così il quotidiano britannico "The Guardian" sintetizza nel sommario il contenuto dell’articolo "Sei tra le migliori spiagge naturali e libere d’Italia", nel quale viene citata anche la Riviera del Conero, la cui foto - precisamente della spiaggia di San Michele di Sirolo, è stata posizionata come anteprima dell’articolo. "Un nuovo bel riconoscimento per il nostro mare marchigiano – afferma il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli -. Un ottimo biglietto da visita per l’inizio della bella stagione".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Applausi eccellenti. Le spiagge del Conero stregano il mondo: "Sono al top in Italia" Notizie correlate Leggi anche: Ischia: mare da record, tutte le spiagge sono balneabili e “eccellenti” per la stagione 2026 “Le spiagge del Conero, gioiello prezioso”: The Gardian incorona il mare di Sirolo e NumanaLe Marche conquistano un’altra prestigiosa vetrina sul giornale britannico The Guardian che posiziona le spiagge di Sirolo e Numana al primo posto.