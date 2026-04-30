Appennino fermano | arriva il nuovo trasporto per 9 comuni isolati

Un nuovo servizio di trasporto condiviso è stato avviato nell’Appennino fermano, coinvolgendo nove comuni della zona. L’iniziativa è stata annunciata dall’agenzia di ricerca e mobilità, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra i paesi più isolati. Il servizio prevede corse regolari tra i diversi centri abitati, con l’intento di facilitare gli spostamenti dei residenti e rendere più accessibili i servizi essenziali.

? Cosa sapere NuovaRicerca AgenziaRes lancia il trasporto condiviso per nove comuni dell'Appennino fermano.. Il progetto NextAppennino serve a contrastare l'isolamento di 8.500 residenti nelle aree montane.. A Monteleone di Fermo, mercoledì 29 aprile 2026, la Cooperativa NuovaRicerca AgenziaRes ha presentato il nuovo sistema di trasporto condiviso progettato per le aree interne dell’Appennino fermano, coinvolgendo nove comuni e oltre 8.500 abitanti. L’incontro pubblico, intitolato Muoversi insieme: il futuro della mobilità locale, ha riunito amministratori, operatori del settore e residenti per discutere una soluzione concreta alle difficoltà di spostamento in un territorio vasto circa 257 chilometri quadrati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appennino fermano: arriva il nuovo trasporto per 9 comuni isolati Notizie correlate Appennino Marchigiano: Abbassata la soglia per i Comuni montani, salvaguardati fondi e borghi isolati.La battaglia per il riconoscimento della specificità dell'Appennino marchigiano è stata vinta. Leggi anche: Via libera al nuovo trasporto pubblico locale: collegamenti più frequenti tra Catania e i comuni limitrofi