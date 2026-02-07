Appennino Marchigiano | Abbassata la soglia per i Comuni montani salvaguardati fondi e borghi isolati

La soglia per i Comuni montani nell’Appennino marchigiano si abbassa da 600 a 350 metri. La decisione è arrivata durante la Conferenza Stato-Regioni, che ha approvato la revisione dei criteri di classificazione. Ora, molti borghi isolati e i fondi dedicati a queste aree potranno essere mantenuti e rafforzati. La svolta permette di tutelare meglio le comunità che vivono in zone più basse di quanto previsto finora.

La battaglia per il riconoscimento della specificità dell’Appennino marchigiano è stata vinta. La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera alla revisione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani, abbassando la soglia altimetrica da 600 a 350 metri sul livello del mare. Una decisione che, come sottolineano i protagonisti della vicenda, evita di lasciare a secco decine di borghi dell’entroterra, salvaguardando l’accesso a fondi e agevolazioni fondamentali per la loro sopravvivenza. La svolta è arrivata dopo un intenso lavoro di lobbying da parte di Uncem Marche, che aveva sollevato con forza le criticità di una normativa che rischiava di penalizzare territori già fragili e isolati.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

