Appennino Marchigiano | Abbassata la soglia per i Comuni montani salvaguardati fondi e borghi isolati

La soglia per i Comuni montani nell’Appennino marchigiano si abbassa da 600 a 350 metri. La decisione è arrivata durante la Conferenza Stato-Regioni, che ha approvato la revisione dei criteri di classificazione. Ora, molti borghi isolati e i fondi dedicati a queste aree potranno essere mantenuti e rafforzati. La svolta permette di tutelare meglio le comunità che vivono in zone più basse di quanto previsto finora.

La battaglia per il riconoscimento della specificità dell’Appennino marchigiano è stata vinta. La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera alla revisione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani, abbassando la soglia altimetrica da 600 a 350 metri sul livello del mare. Una decisione che, come sottolineano i protagonisti della vicenda, evita di lasciare a secco decine di borghi dell’entroterra, salvaguardando l’accesso a fondi e agevolazioni fondamentali per la loro sopravvivenza. La svolta è arrivata dopo un intenso lavoro di lobbying da parte di Uncem Marche, che aveva sollevato con forza le criticità di una normativa che rischiava di penalizzare territori già fragili e isolati.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Appennino Marchigiano Comuni montani, nuovi metodi di classificazione. La soddisfazione della Lega: «Riconosciuta l'identità dell'appennino marchigiano» I consiglieri regionali della Lega annunciano con soddisfazione il nuovo metodo di classificazione dei Comuni montani. Montagna ridisegnata. Si abbassa la soglia per i comuni montani: "Ma ora una strategia" La regione ha deciso di ridisegnare i confini dei comuni montani nelle Marche. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Appennino Marchigiano Montagna ridisegnata. Si abbassa la soglia per i comuni montani: Ma ora una strategiaLa nuova classificazione amplia il perimetro delle aree riconosciute, includendo diversi centri del Piceno e del Fermano finora esclusi. Uncem Marche: Il provvedimento è utile, ma serve una visione. msn.com La montagna esulta, il limite a 350 metri: adesso è definitivo. Baldelli: «Dignità per l’Appennino»ANCONA Sospiro di sollievo – stavolta definitivo – per la montagna marchigiana. Da ieri la soglia di montanità è fissata a 350 metri di ... corriereadriatico.it Buona serata, amici. Con il Decreto Legge Montagna, grazie alla Lega, viene riconosciuta l’identità dell’appennino marchigiano. Un grande risultato, reso possibile grazie alla proficua collaborazione tra Regione Marche e il Ministro per gli affari regionali, facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.