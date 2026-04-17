Via libera al nuovo trasporto pubblico locale | collegamenti più frequenti tra Catania e i comuni limitrofi

È stato approvato il nuovo piano di trasporto pubblico locale che prevede collegamenti più frequenti tra Catania e i comuni vicini. La misura mira a migliorare la mobilità nella zona, riducendo il traffico nel centro cittadino e rispondendo alla crescente richiesta di servizi di trasporto. L’avvio delle nuove linee è imminente, con l’obiettivo di offrire un servizio più efficiente e capillare per gli utenti della zona.