Via libera al nuovo trasporto pubblico locale | collegamenti più frequenti tra Catania e i comuni limitrofi
È stato approvato il nuovo piano di trasporto pubblico locale che prevede collegamenti più frequenti tra Catania e i comuni vicini. La misura mira a migliorare la mobilità nella zona, riducendo il traffico nel centro cittadino e rispondendo alla crescente richiesta di servizi di trasporto. L’avvio delle nuove linee è imminente, con l’obiettivo di offrire un servizio più efficiente e capillare per gli utenti della zona.
Importante svolta per il sistema della mobilità integrata del territorio etneo. Ormai imminente l'avvio del trasporto pubblico locale tra la Città di Catania e i Comuni limitrofi che consentirà di decongestionare il traffico cittadino e dare sempre maggiore risposta alla crescente domanda di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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