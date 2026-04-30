Cna Costruzioni ha inviato una comunicazione ufficiale alle autorità competenti, chiedendo l'attivazione immediata delle clausole di revisione prezzi negli appalti pubblici. La richiesta riguarda specificamente le procedure legate ai contratti di lavori pubblici, con l'obiettivo di adeguare i prezzi alle variazioni dei costi di materiali e manodopera. La nota sottolinea l'urgenza di intervenire per garantire la continuità delle attività nel settore delle costruzioni pubbliche.

ROMA – Cna Costruzioni ha formalmente segnalato alle principali istituzioni competenti – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità Nazionale Anticorruzione, ANCI, ALI e ITACA – le gravi difficoltà causate dalla mancata o ritardata applicazione delle clausole di revisione prezzi negli appalti pubblici, sollecitandone l’applicazione uniforme e tempestiva in coerenza con quanto prevede il Codice dei contratti pubblici. Cna Costruzioni ricorda che negli appalti pubblici il quadro normativo prevede l’obbligatorietà della clausola di revisione prezzi, per assicurare l’equilibrio economico-finanziario dei contratti in presenza di variazioni significative dei costi.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Appalti pubblici, Cna Costruzioni: “Attivare con urgenza le clausole di revisione prezzi”

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