Cna impennata dei costi dei materiali per le costruzioni
Nella giornata del 13 marzo 2026, Valeri di Cna Arezzo ha segnalato un aumento dei costi dei materiali da costruzione, con rincari fino al 20% per alcune materie prime. I preventivi rilasciati hanno una validità molto breve, spesso soltanto poche ore. L’impennata dei prezzi sta influenzando i progetti in corso e le nuove commesse nel settore edilizio.
Arezzo, 13 marzo 2026 – Impennata dei costi dei materiali per le costruzioni. Valeri Cna Arezzo: aumenti fino al 20% per alcune materie prime e preventivi validi solo poche ore. Serve monitoraggio dei prezzi e revisione dei prezziari regionali per tutelare le imprese Complici le tensioni internazionali acuite negli ultimi giorni, ed in generale in un quadro di forte incertezza, tornano a salire i costi dei materiali da costruzione: anche sul territorio aretino cresce la preoccupazione tra le imprese del settore. A preoccupare sono soprattutto i rincari su alcune materie prime e prodotti fondamentali per il comparto edilizio: fino al +20% per il ferro e tra il +18% e il +20% per conglomerato bituminoso e membrane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
