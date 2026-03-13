Nella giornata del 13 marzo 2026, Valeri di Cna Arezzo ha segnalato un aumento dei costi dei materiali da costruzione, con rincari fino al 20% per alcune materie prime. I preventivi rilasciati hanno una validità molto breve, spesso soltanto poche ore. L’impennata dei prezzi sta influenzando i progetti in corso e le nuove commesse nel settore edilizio.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Impennata dei costi dei materiali per le costruzioni. Valeri Cna Arezzo: aumenti fino al 20% per alcune materie prime e preventivi validi solo poche ore. Serve monitoraggio dei prezzi e revisione dei prezziari regionali per tutelare le imprese Complici le tensioni internazionali acuite negli ultimi giorni, ed in generale in un quadro di forte incertezza, tornano a salire i costi dei materiali da costruzione: anche sul territorio aretino cresce la preoccupazione tra le imprese del settore. A preoccupare sono soprattutto i rincari su alcune materie prime e prodotti fondamentali per il comparto edilizio: fino al +20% per il ferro e tra il +18% e il +20% per conglomerato bituminoso e membrane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cna, impennata dei costi dei materiali per le costruzioni

Articoli correlati

Leggi anche: Prezzi, impennata dei materiali da costruzione. Guatterini: “Subito un intervento”

Guerra, boom dei prezzi: "+20% sui costi dei materiali". Ora è allarme cantieriL'allarme di Cna Costruzioni Firenze: "Rincari improvvisi e non giustificati sui materiali, servono tavoli di monitoraggio" Dai trasporti ai...

Aggiornamenti e notizie su Cna impennata dei costi dei materiali...

Temi più discussi: Impennata sui costi dei materiali per l’edilizia: Serve un monitoraggio; Guerra e rincari, CNA Mandamento di Treviso: Gas salito del 36%, tacciano le armi; Rincari su energia, carburanti e materie prime, CNA Piemonte: Le imprese non possono continuare a pagare il prezzo delle crisi globali; Caro carburanti e bollette a rischio impennata. Stangata per le imprese, Gervasoni (Cna): Scenario disastroso.

Impennata sui costi dei materiali per l’edilizia: Serve un monitoraggioMateriali per le costruzioni, salgono i costi e cresce la preoccupazione di Cna Toscana Centro. Il rincaro dei carburanti, ... msn.com

Cna costruzioni Toscana centro: Rincari pesanti anche sui materiali per l’edilizia, servono misure urgentiFIRENZE - Complice anche le tensioni internazionali che si sono acuite negli ultimi giorni, ed in generale in un quadro di forte incertezza, tornano a ... piananotizie.it

“Storie di donne. Visioni di futuro”: l’8 marzo di Cna Impresa Donna di Viterbo e Civitavecchia con musica, racconti e Licia Fertz - facebook.com facebook